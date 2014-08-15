Есть программа, она при запуске формирует Unique Machine Id. Судя по всему оно его делает исходя от моего проца, так как на виртуалке данная программа выдаёт другой айди , когда я врубаю виртуализацию проца. ...
Требуется айтишник
Ищу айтишника который будет обучать мне локальные серверы, локальные сеты удаленна. оплата за обучения по договору.
Обращаться желательно через скайп.
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