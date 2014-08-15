Требуется айтишник

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка266 просмотров

Ищу айтишника который будет обучать мне локальные серверы, локальные сеты удаленна. оплата за обучения по договору.

Обращаться желательно через скайп.

11 лет назад
udaca
45 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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