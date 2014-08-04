Реверс кода и доработка win приложения.

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок275 просмотров

Только для опытного win программиста.

Есть win приложение (драйвер) 120кб, требуется сделать реверс кода и добавить к нему функционал

11 лет назад
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14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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