Разработка ПО для контроллера

Доброго времени суток, простите если ошиблись с категориями постановки задачи:

Задача следующая:

Клиенту нужно чтобы некий пользователь заходил на определенную веб-страницу (например с использованием QR-кода с моб. устройства), там он находит кнопку нажав на которую пользователь как бы голосует, сигнал с сайта поступает на обрабатывающий сервер (например ноутбук или какое-то решение для хостинга), поступивший сигнал программа обрабатывает и передает сигнал на контроллер, а он в свою очередь на светодиодную панель логотип (предварительно регулировать планируется яркость свечения значением до 300 голосов - чем больше людей нажмет кнопку тем ярче будет светить логотип от ноля до максимума).

Сайт и кнопку мы сделаем, важно понять приблизительный бюджет и сроки по работам всего остального.

Тип железа будет известен чуть позже.