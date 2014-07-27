Всем добрый день! Требуется опытный верстальщик, для размещения около 6 инфографик на html страницу. Инфографику придумывать не надо, что именно взять отсюда: http://www.rgraph.net/examples/index.html. расскажу по Skype. ...
Разработка ПО для контроллера
Доброго времени суток, простите если ошиблись с категориями постановки задачи:
Задача следующая:
Клиенту нужно чтобы некий пользователь заходил на определенную веб-страницу (например с использованием QR-кода с моб. устройства), там он находит кнопку нажав на которую пользователь как бы голосует, сигнал с сайта поступает на обрабатывающий сервер (например ноутбук или какое-то решение для хостинга), поступивший сигнал программа обрабатывает и передает сигнал на контроллер, а он в свою очередь на светодиодную панель логотип (предварительно регулировать планируется яркость свечения значением до 300 голосов - чем больше людей нажмет кнопку тем ярче будет светить логотип от ноля до максимума).
Сайт и кнопку мы сделаем, важно понять приблизительный бюджет и сроки по работам всего остального.
Тип железа будет известен чуть позже.
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