Требуется внести изменения на сайт. Движок джумла 2.5 каталог zoo. Изменить структуру меню, создать новые страницы, подробней в прикреплённом тз. Пожалуйсто указывайте сроки и цену. Сайт www.ellitedoors.ru/
Написать iMacros
Есть iMacros для http://www.gumtree.com/london. Надо научить его загружать картинки. Работа для тех, кто знает как заставить iMacros работать с Flash (поскольку обработчик закрузки фото использует интерактивный Flash).
Интересует цена и скорость выполнения.
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