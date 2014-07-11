Написать iMacros

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  2. Системное программирование
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Есть iMacros для http://www.gumtree.com/london. Надо научить его загружать картинки. Работа для тех, кто знает как заставить iMacros работать с Flash (поскольку обработчик закрузки фото использует интерактивный Flash).

Интересует цена и скорость выполнения.

11 лет назад
IgorShvets
Игорь 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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