Изменить код DLL (Nicomsoft OCR SDK)

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Закрыт5 заявок290 просмотров

При запуске программы в которую подключена dll выскакивает сообщение.

Нужно убрать сообщение.

Цена, сроки.

11 лет назад
tkachenko777
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров