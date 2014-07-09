Если вы пользовались невстроенным ассемблером, то наверняка знаете о компиляторе FASM. http://flatassembler.net/fasmw17121.zip Существует версия компилятора для архитектуры ARM: http://arm.flatassembler.net/FASMARM_full.ZIP Проекты распространяются с открытыми исходными кодами (на ассемблере), ...
Парсер предложений туроператора с xml
Программист на C++ (linux)
Цель:
Получить справочники, предложения и их цены
Суть задачи:
Необходимо сделать парсер xml файлов, в каждом файле находится, примерно, от 10 тыс. до 10 млн. предложений, их нужно проанализировать, вытащить справочники и сами предложения.
Файлы забираем через фтп с авторизацией, они упакованы в .zip архивы.
И при этом надо хранить информацю о тех файлах, что мы уже просканили, т.е. брать только новые, по дате изменения файлов.
Соответственно первый раз будут просканированы все файлы.
Парсер должен запускаться каждые 1–5 минут.
Справочники хранятся в базе mysql, а предложения в поисковой системе sphinx.
Остальные детали по договоренности.
Заявки фрилансеров
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