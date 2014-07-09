При запуске программы в которую подключена dll выскакивает сообщение. Нужно убрать сообщение. Цена, сроки.
Задачи для програмиста, cms joomla.
Требуется внести изменения на сайт. Движок джумла 2.5 каталог zoo. Изменить структуру меню, создать новые страницы, подробней в прикреплённом тз. Пожалуйсто указывайте сроки и цену. Сайт www.ellitedoors.ru/
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