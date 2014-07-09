Задачи для програмиста, cms joomla.

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Закрыт2 заявки201 просмотр

Требуется внести изменения на сайт. Движок джумла 2.5 каталог zoo. Изменить структуру меню, создать новые страницы, подробней в прикреплённом тз. Пожалуйсто указывайте сроки и цену. Сайт www.ellitedoors.ru/

Joomla
11 лет назад
MVV2
46 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров