Скрипт для смены маршрута по умолчанию для Windows

Скрипт для Windows 7 на batch или подобном, чтоб дополнительно не надо было ничего ставить, который бы брал данные об имеющихся маршрутах сети по умолчанию и предлагал бы выбор, какой маршрут поставить по умолчанию для сервисов с двумя диапазонами ip адресов.

То есть, например, у пользователя установлено vpn соединение, которое меняет маршрут по умолчанию для всего трафика и надо трафик к определённым диапазонам адресов пускать по физическому интерфейсу