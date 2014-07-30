PHP-программист на фуллтайм

$1122
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Требуется PHP-программист с минимальной з/п 40 000 в месяц.

Оплата позадачная.

Обязательные требования:

1. PHP, MySQL

2. Использование IDE в качестве редактора

3. Понимание модели MVC

4. В рабочее время всегда быть на связи и иметь возможность разговаривать по скайпу голосом

MySQLPHP
11 лет назад
art-kat
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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