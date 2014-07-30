Модель смартфона HTM H9001 (китайский смартфон). Система Android 4.2.2. Процессор MTK6582 (если это нужно конечно). Сделаны Root права, также имеется SSH доступ. При включении телефона, первое что появляется логотип ...
PHP-программист на фуллтайм
Требуется PHP-программист с минимальной з/п 40 000 в месяц.
Оплата позадачная.
Обязательные требования:
1. PHP, MySQL
2. Использование IDE в качестве редактора
3. Понимание модели MVC
4. В рабочее время всегда быть на связи и иметь возможность разговаривать по скайпу голосом
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