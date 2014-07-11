Доработка программного продукта на C#

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки295 просмотров

Имеется программный продукт(ниже предоставлен в архиве).

Я в этом деле новичок.

Хочется получить помощь в написании:

-поиск по строкам

-печать таблицы

Время на разработку до 27 июля.

11 лет назад
Oksana_aa
Оксана 
31 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров