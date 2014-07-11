Драйвер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок268 просмотров

Разработка драйвера под Linux, язык С/С++ без использования сторонних библиотек.

В наличие протокол работы устройства и описание устройства.

Linux
11 лет назад
adminvita
Василий 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров