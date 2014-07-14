Заменить логотип загрузки в смартфоне на Android

Модель смартфона HTM H9001 (китайский смартфон).

Система Android 4.2.2.

Процессор MTK6582 (если это нужно конечно).

Сделаны Root права, также имеется SSH доступ.

При включении телефона, первое что появляется логотип производителя HTM, далее появляется анимация HTM. Получилось заменить анимацию, которая появляется после первого логотипа, с помощью замены bootanimation.zip в папке system/media. Но первый логотип, поменять не знаю как...

Вот видео, как это выглядит сейчас: https://yadi.sk/i/Z76UGgTxYQ3D6

В общем это и нужно сделать, заменить самый первый логотип, который появляется при включении смартфона (новая картинка для замены есть во вложении).

Могу связываться удаленно по телефону, скайпу и почте.

В Москве могу встречаться лично если нужно.

Надеюсь на скорую помощь.

Вознаграждение гарантирую :)