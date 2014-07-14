Заменить логотип загрузки в смартфоне на Android

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка922 просмотра

Модель смартфона HTM H9001 (китайский смартфон).

Система Android 4.2.2.

Процессор MTK6582 (если это нужно конечно).

Сделаны Root права, также имеется SSH доступ.

При включении телефона, первое что появляется логотип производителя HTM, далее появляется анимация HTM. Получилось заменить анимацию, которая появляется после первого логотипа, с помощью замены bootanimation.zip в папке system/media. Но первый логотип, поменять не знаю как...

Вот видео, как это выглядит сейчас: https://yadi.sk/i/Z76UGgTxYQ3D6

В общем это и нужно сделать, заменить самый первый логотип, который появляется при включении смартфона (новая картинка для замены есть во вложении).

Могу связываться удаленно по телефону, скайпу и почте.

В Москве могу встречаться лично если нужно.

Надеюсь на скорую помощь.

Вознаграждение гарантирую :)

Android
11 лет назад
Ominkov
Олег 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров