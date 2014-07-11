Watchtower library на андроид

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт6 заявок186 просмотров

Нужно создать библиотеку 2014 года на устройства андроид. Оплата щедрая

Android
11 лет назад
Durkowat00
Олег 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров