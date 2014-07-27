Интерактивная инфографика на основе шаблонов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки156 просмотров

Всем добрый день!

Требуется опытный верстальщик, для размещения около 6 инфографик на html страницу.

Инфографику придумывать не надо, что именно взять отсюда: http://www.rgraph.net/examples/index.html.

расскажу по Skype.

Далее от вас требуется корректный перенос этого файла на мой хостинг. Вот и вся работа.

Оплата Вебмани, ЯД.

HTML
11 лет назад
sinitsyn2014
Даниил 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров