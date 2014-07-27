Скрипт для Windows 7 на batch или подобном, чтоб дополнительно не надо было ничего ставить, который бы брал данные об имеющихся маршрутах сети по умолчанию и предлагал бы выбор, какой маршрут поставить по умолчанию для ...
Автоматическая генерация yml файла.
Необходимо переделать структуру сайта под магазин с возможностью автоматической генерацией YML файла.
Т.е., менеджер добавляет товар, и информация об этом товаре автоматически добавляется в YML. Тоже самое соответственно при удалении и редактировании товара. Сейчас товары добавляются как обычные записи (СУ - wordpress). Мне Необходимо знать предварительно СРОК и ЦЕНУ.
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