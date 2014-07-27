Автоматическая генерация yml файла.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок181 просмотр

Необходимо переделать структуру сайта под магазин с возможностью автоматической генерацией YML файла.

Т.е., менеджер добавляет товар, и информация об этом товаре автоматически добавляется в YML. Тоже самое соответственно при удалении и редактировании товара. Сейчас товары добавляются как обычные записи (СУ - wordpress). Мне Необходимо знать предварительно СРОК и ЦЕНУ.

WordPress
11 лет назад
mariyamgul1
34 года
12 лет в сервисе
Была
год назад

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