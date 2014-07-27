Webbrouser на C# (доделать)

Здравствуйте!

Есть написанный проект на C# использующий webbrouser. По умолчанию используется (эмулируется) в нём IE11. Но в некоторых сайтах он подглючивает. Нужен безболезненный переход на Chrome.

НО! Если использовать "awesomium" то нужно переписывать всю прогрумму, т.к. допустим найти сейчас DOM элемент можно так "webBrowser1.Document.GetElementById("w1 ");", то при использовании "awesomium" – всё меняется (API в нём крайне не удобная для меня по крайней мере).

Так вот собственно вопрос. Можно ли в текущий webbrouser на C# эмулировать как то (подсунуть что ли) Chrome вместо IE?

Сроки и цена данного вопроса?!