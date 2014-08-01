Создание кастомной прошивки под Android

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Необходимо из имеющихся файлов boot.img, cache.img, kernel.bin, logo.bin, system.img, userdata.img и т.д. собрать полноценную кастомную прошивку.

Результат работы - Android ROM, созданный из предоставленных файлов.

ROM должен успешно установиться на мое устройство.

Android
11 лет назад
rmard
Антон 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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