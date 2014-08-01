Здравствуйте! Есть написанный проект на C# использующий webbrouser. По умолчанию используется (эмулируется) в нём IE11. Но в некоторых сайтах он подглючивает. Нужен безболезненный переход на Chrome. НО! Если использовать "awesomium" ...
Написание советника для мт4
Требуется по показанием настроенного индикатора написание советника для бинарных опционов. Тех задание скидываю в личку.
Заявки фрилансеров
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