Написание советника для мт4

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка156 просмотров

Требуется по показанием настроенного индикатора написание советника для бинарных опционов. Тех задание скидываю в личку.

11 лет назад
parasenok
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17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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