Оболочка для диска Delphi/C++

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен13 заявок273 просмотра

Ищу программиста, который сможет написать оболочку для диска.

1. База запаковывается в архив.(в архиве находятся файлы avi, docx,pptx,mp3 и т.д.) и записывается на диск.

2. А в оболочке каждый файл можно открыть и просмотреть

Delphi
11 лет назад
mig7878
Олег 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

wdh
31 год
11 лет в сервисе
Был
27 минут назад
11 лет назад
$45
2 дня
Даниль доделал програму практически мгновенно
Отличный заказчик! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

wdh
31 год
11 лет в сервисе
Был
27 минут назад
11 лет назад