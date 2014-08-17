Добрый день! Давно хотел сделать себе умный дом, и вот созрел. Сам занимаюсь системами типа умный дом, но вот незадача: купил себе контроллер фирмы AMX NI3000 (подвернулся дешевый вариант), а программировать AMX ...
Оболочка для диска Delphi/C++
Ищу программиста, который сможет написать оболочку для диска.
1. База запаковывается в архив.(в архиве находятся файлы avi, docx,pptx,mp3 и т.д.) и записывается на диск.
2. А в оболочке каждый файл можно открыть и просмотреть
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