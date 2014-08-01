AMX умный дом

Добрый день!

Давно хотел сделать себе умный дом, и вот созрел. Сам занимаюсь системами типа умный дом, но вот незадача: купил себе контроллер фирмы AMX NI3000 (подвернулся дешевый вариант), а программировать AMX не умею =)

Ищу программиста АМХ для запуска системы у себя дома, я не из разряда богатых заказчиков - по этому в момент когда вы будете предлагать свою цену, прошу исходить из расчета сложности и трудозатратности, а не из расчета желания "срубить бабла" =)

Устройств не так много, функционал самый необходимый, корректировки и предложения по усовершенствованию алгоритма,описанного в ТЗ, приветствуются.

Основная задача: подружить AMX NI3000 с предложенной Вами GSM сигнализацией (тк последнюю я еще не купил)и управление 5ю контакторами с iPhone и PC.

Ваши предложения по цене и срокам прошу отправлять на [email protected] или звонить на 89257два54два10 Сергей