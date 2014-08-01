Необходимо из имеющихся файлов boot.img, cache.img, kernel.bin, logo.bin, system.img, userdata.img и т.д. собрать полноценную кастомную прошивку. Результат работы - Android ROM, созданный из предоставленных файлов. ROM должен успешно установиться на мое устройство.
AMX умный дом
Добрый день!
Давно хотел сделать себе умный дом, и вот созрел. Сам занимаюсь системами типа умный дом, но вот незадача: купил себе контроллер фирмы AMX NI3000 (подвернулся дешевый вариант), а программировать AMX не умею =)
Ищу программиста АМХ для запуска системы у себя дома, я не из разряда богатых заказчиков - по этому в момент когда вы будете предлагать свою цену, прошу исходить из расчета сложности и трудозатратности, а не из расчета желания "срубить бабла" =)
Устройств не так много, функционал самый необходимый, корректировки и предложения по усовершенствованию алгоритма,описанного в ТЗ, приветствуются.
Основная задача: подружить AMX NI3000 с предложенной Вами GSM сигнализацией (тк последнюю я еще не купил)и управление 5ю контакторами с iPhone и PC.
Ваши предложения по цене и срокам прошу отправлять на [email protected] или звонить на 89257два54два10 Сергей
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