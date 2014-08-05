Смена/эмуляция айди компа под приложение

Есть программа, она при запуске формирует Unique Machine Id. Судя по всему оно его делает исходя от моего проца, так как на виртуалке данная программа выдаёт другой айди , когда я врубаю виртуализацию проца.

Необходимо реализовать эмуляцию другого процессора, после чего программа должна присвоить другой Unique Machine Id.

Желающим прошу сразу указывать цену своих услуг.

Для тестов и проверок скину вам саму эту программу, чтобы вы сами всё видели..