Смена/эмуляция айди компа под приложение

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Закрыт2 заявки135 просмотров

Есть программа, она при запуске формирует Unique Machine Id. Судя по всему оно его делает исходя от моего проца, так как на виртуалке данная программа выдаёт другой айди , когда я врубаю виртуализацию проца.

Необходимо реализовать эмуляцию другого процессора, после чего программа должна присвоить другой Unique Machine Id.

Желающим прошу сразу указывать цену своих услуг.

Для тестов и проверок скину вам саму эту программу, чтобы вы сами всё видели..

11 лет назад
webhouse
Евгений 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров