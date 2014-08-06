Поднять рейтинг сервера

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Поднять рейтинг сервера l2nano.net/ , на этой странице

l2top.ru/vote/28277/ ( Здесь внимательно изучите).

Надо вывести в топ 10, или в первою тройку.

О цене вопроса будем договариваться отдельно, по результату.

11 лет назад
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48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров