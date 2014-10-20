SEO-аудит \ Украина \ Google \ Интернет-магазин

***Сайт: http://roliki.od.ua

***Проблематика

Сделали редизайн 6 месяцев назад, немного подпилили движок. И сайт просел по позициям в Google. Несмотря на то, что URL'ы, контент, структуру максимально сохранили. Письма от WMT не приходило.

Вот уже седьмой месяц такая история.

Позиции были \ стали:

купить ролики 2 \ 22

купить роликовые коньки 3\20

купить ролики в Киеве 4\15

купить ролики в Одессе 1\9

В Yandex позиций особо и небыло, как и сейчас. Тоже было бы неплохо понять причину (она наверное общая с Google)

Постоянно пишем контент. Ссылочная масса вроде в порядке. Покупные ссылки только с хорошо написанных и оформленных статей. Есть активность в соц.сетях. Есть продажи. Показатель отказов в аналитике порядка 30%.

***СЯ и позиции сейчас

http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/06/95e8dec8338a7fbaa43efecd5030f2f1.png

***Цели\Вопросы

Нужно провести комплексный SEO аудит с целью выявления причин низких позиций, и поиска необходимых правок для достижения позиций ТОП10.

Сможете ли вы нам помочь вернуть позиции в норму, при условии что мы внесем все необходимые по вашему мнению правки?

После проведенного аудита, проконтролируете ли вы корректное внесение правок на сайт?

Какие гарантии вашей работы?

Какая стоимость?

Какие сроки?

Ну и в целом, хотелось бы получить совет профессионала. Вам намного виднее, и вопросы, и ответы. Главная цель: вернуть сайту позиции. Надеюсь, вы сможете нам помочь.

***Выбор исполнителя

Выбор произведу на базе тезисов, общения и готовых кейсов.