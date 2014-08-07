Маркетолог-Аналитик

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки251 просмотр

Нужен человек на информационный ресурс fortrader.ru , требуется анализировать трафик/контент/конкуренцию выдавать рекомендации для продвижения ресурса и увеличения читаемости и посещаемости ресурса, выполнять проверку материала согласно выданным рекомендациям.

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11 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров