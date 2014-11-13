Раскрутка сайта

Есть сайт футбольной тематики. Создан два месяца назад. Абсолютно не раскрученный, SEO практически не проводилось (только каталоги и добавление в поисковики).

Необходима качественная работа над устранением ошибок (дубли страниц, СЯ и прочее).

Заточка всех новостей (а их в день выходит 60-70) под поисковики.

Расплывчатые предложения и отсутствие конкретики не рассматриваю. Мне нужен РЕЗУЛЬТАТ.

Пишите то, как вы будете его достигать и через какое время - в ЛС. С примерами сколько и через какое время сайт такой тематики может получать переходов от яндекса и гугл.

Оплата в районе 200 у.е. Конкретнее зависит от вашей работы.

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА: не давать ссылки на свои сайты, я не буду их читать.

Также мне НЕ НУЖНО: написание контента, карта сайта, каталоги. Только то, что я написал выше.

Сидеть на SEO каждый месяц также не собираюсь. Работа, скорее всего, разовая, которая впоследствии должна принести результат.

И, пожалуйста, не надо в заявках копировать свой рекламный текст, который вы даёте всем подряд. Учитесь работать с каждым индивидуально. УЧТИТЕ тематику моего сайта.