Раскрутка сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен16 заявок299 просмотров

Есть сайт футбольной тематики. Создан два месяца назад. Абсолютно не раскрученный, SEO практически не проводилось (только каталоги и добавление в поисковики).

Необходима качественная работа над устранением ошибок (дубли страниц, СЯ и прочее).

Заточка всех новостей (а их в день выходит 60-70) под поисковики.

Расплывчатые предложения и отсутствие конкретики не рассматриваю. Мне нужен РЕЗУЛЬТАТ.

Пишите то, как вы будете его достигать и через какое время - в ЛС. С примерами сколько и через какое время сайт такой тематики может получать переходов от яндекса и гугл.

Оплата в районе 200 у.е. Конкретнее зависит от вашей работы.

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА: не давать ссылки на свои сайты, я не буду их читать.

Также мне НЕ НУЖНО: написание контента, карта сайта, каталоги. Только то, что я написал выше.

Сидеть на SEO каждый месяц также не собираюсь. Работа, скорее всего, разовая, которая впоследствии должна принести результат.

И, пожалуйста, не надо в заявках копировать свой рекламный текст, который вы даёте всем подряд. Учитесь работать с каждым индивидуально. УЧТИТЕ тематику моего сайта.

11 лет назад
supcheg85
Романов 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

winews
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$170
15 дней
Грамотный специалист, отвечает на все вопросы. Объясняет всё понятно и доступно, рекомендую к сотрудничеству.
Роман отличный заказчик, вникает в суть работ, ставит грамотные задачи. Быстрая оплата. Рекомендую с ним работать.

Заявки фрилансеров

winews
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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