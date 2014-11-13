Нужен человек на информационный ресурс fortrader.ru , требуется анализировать трафик/контент/конкуренцию выдавать рекомендации для продвижения ресурса и увеличения читаемости и посещаемости ресурса, выполнять проверку материала согласно выданным рекомендациям. Укажите ваш опыт работы, ...
Раскрутка сайта
Есть сайт футбольной тематики. Создан два месяца назад. Абсолютно не раскрученный, SEO практически не проводилось (только каталоги и добавление в поисковики).
Необходима качественная работа над устранением ошибок (дубли страниц, СЯ и прочее).
Заточка всех новостей (а их в день выходит 60-70) под поисковики.
Расплывчатые предложения и отсутствие конкретики не рассматриваю. Мне нужен РЕЗУЛЬТАТ.
Пишите то, как вы будете его достигать и через какое время - в ЛС. С примерами сколько и через какое время сайт такой тематики может получать переходов от яндекса и гугл.
Оплата в районе 200 у.е. Конкретнее зависит от вашей работы.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА: не давать ссылки на свои сайты, я не буду их читать.
Также мне НЕ НУЖНО: написание контента, карта сайта, каталоги. Только то, что я написал выше.
Сидеть на SEO каждый месяц также не собираюсь. Работа, скорее всего, разовая, которая впоследствии должна принести результат.
И, пожалуйста, не надо в заявках копировать свой рекламный текст, который вы даёте всем подряд. Учитесь работать с каждым индивидуально. УЧТИТЕ тематику моего сайта.
Выбранный исполнитель
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