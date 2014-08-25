Нужно быстро и красиво нарисовать логотип к футбольной группе Вконтакте. Примеры работ и то, что я хочу видеть в лого - скину в личку. Ничего сложного. Гонорар - 300-400 рублей. Оплата после работы. Срок - один час:)
- $7Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо креативно и красочно обновлять социальные сети футбольного сайта. Ежедневно на это уйдёт у вас около 30 минут. График - свободный. Приветствуются творческие люди, готовые взяться за работу всерьёз и надолго. Цель – наполнять сети ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Необходимо организовать парсинг нескольких таблиц на наш сайт с учётом стилей. Тематика - футбол. Бюджет - 20 USD. Срок - сутки.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется создать базу данных для футбольного сайта по турнирам/клубам/игрокам/матчам. На основе вводе результатов матчей статистика должна обновляться онлайн. Где, что и как должно выглядеть покажу, естественно. Сайт построен на DLE. Тех, кто никакого представления о футболе не имеет, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Есть сайт футбольной тематики. Создан два месяца назад. Абсолютно не раскрученный, SEO практически не проводилось (только каталоги и добавление в поисковики). Необходима качественная работа над устранением ошибок (дубли страниц, СЯ и прочее). Заточка всех новостей (а их ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Нужен программист, который недорого прикрутит автоматическую статистику для футбольного сайта (чтобы при вводе данных всё было автоматизировано: таблицы, голы, команды и прочее) . Сайт построен на DLE. Кто поможет? Ребята, бюджет ограничен! Мне что-то супернавороренное не ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт9 лет назад