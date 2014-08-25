supcheg85

Романов Роман supcheg85

 
37 летРоссия/Краснодар
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Нарисовать красивый лого к футбольный группе Вконтакте

    $7

    Нужно быстро и красиво нарисовать логотип к футбольной группе Вконтакте. Примеры работ и то, что я хочу видеть в лого - скину в личку. Ничего сложного. Гонорар - 300-400 рублей. Оплата после работы. Срок - один час:)

    Логотипы и Знаки5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ведение групп VK, FB и Google+ футбольного сайта

    $50

    Необходимо креативно и красочно обновлять социальные сети футбольного сайта. Ежедневно на это уйдёт у вас около 30 минут. График - свободный. Приветствуются творческие люди, готовые взяться за работу всерьёз и надолго. Цель – наполнять сети ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • База данных и автоматическая статистика

    Требуется создать базу данных для футбольного сайта по турнирам/клубам/игрокам/матчам. На основе вводе результатов матчей статистика должна обновляться онлайн. Где, что и как должно выглядеть покажу, естественно. Сайт построен на DLE. Тех, кто никакого представления о футболе не имеет, ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Раскрутка сайта

    $200

    Есть сайт футбольной тематики. Создан два месяца назад. Абсолютно не раскрученный, SEO практически не проводилось (только каталоги и добавление в поисковики). Необходима качественная работа над устранением ошибок (дубли страниц, СЯ и прочее). Заточка всех новостей (а их ...

    Рекламный текст
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Автоматическая футбольная статистика для сайта

    $100

    Нужен программист, который недорого прикрутит автоматическую статистику для футбольного сайта (чтобы при вводе данных всё было автоматизировано: таблицы, голы, команды и прочее) . Сайт построен на DLE. Кто поможет? Ребята, бюджет ограничен! Мне что-то супернавороренное не ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
winews
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$170
10 баллов
9 лет назад
Раскрутка сайта
Роман отличный заказчик, вникает в суть работ, ставит грамотные задачи. Быстрая оплата. Рекомендую с ним работать.
Грамотный специалист, отвечает на все вопросы. Объясняет всё понятно и доступно, рекомендую к сотрудничеству.
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