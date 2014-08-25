Требуется создать базу данных для футбольного сайта по турнирам/клубам/игрокам/матчам. На основе вводе результатов матчей статистика должна обновляться онлайн. Где, что и как должно выглядеть покажу, естественно. Сайт построен на DLE. Тех, кто никакого представления о футболе не имеет, ...