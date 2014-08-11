База данных и автоматическая статистика

Требуется создать базу данных для футбольного сайта по турнирам/клубам/игрокам/матчам.

На основе вводе результатов матчей статистика должна обновляться онлайн.

Где, что и как должно выглядеть покажу, естественно.

Сайт построен на DLE. Тех, кто никакого представления о футболе не имеет, просьба НЕ беспокоить.

Готово подробное ТЗ для программистов. Скину сразу после запроса. Срок - не более недели.

Оплата - 80-90 у.е. в зависимости от срока выполнения работы.