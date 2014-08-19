Для сайта спортивных прогнозов надо настроить автоматическую линию ставок от какой-либо крупной букмекерской конторы. В принципе все равно, от какой, лишь бы линия была немаленькая. Минимум нужна одна, но можно и вторую, от другой конторы. ...
Написать php скрипт вывода тем/сообщений c xenforo
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