Написать php скрипт вывода тем/сообщений c xenforo

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки182 просмотра

Подробности в ТЗ.

Плачу до 50$ за работу

PHPXenForo
11 лет назад
BrutalRebel
Иванов 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
11 лет назад
$50
2 дня
Был написан скрипт, Руслан помог с установкой на самом сервере, за что выражаю ему благодарность! По работе скрипта вопросов не возникло!
Отличный заказчик, оплатил сразу, удобным мне способом) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
11 лет назад

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