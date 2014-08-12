Необходимо вывести коллекции на странице брендов. Подробное задание прикреплено к проекту. Указывать реальную цену и сроки. Наличие скайп у испольнителя.
Доработать скрипт подсчета скидок на PHP
Исправить и доработать скрипт discount.php: https://gist.github.com/sergous/e3e1e0d46fd6a78f712a
Если это трудно, править вариант скрипта без классов discount2.php.
Оба варианта скрипта не выполняют условие парности продуктов A-B, если их разное количество.
Описание:
Есть продукты A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Каждый продукт стоит определенную сумму.
Есть набор правил расчета итоговой суммы:
1. Если одновременно выбраны А и B, то их суммарная стоимость уменьшается на 10% (для каждой пары А и B)
2. Если одновременно выбраны D и E, то их суммарная стоимость уменьшается на 5% (для каждой пары D и E)
3. Если одновременно выбраны E,F,G, то их суммарная стоимость уменьшается на 5% (для каждой тройки E,F,G)
4. Если одновременно выбраны А и один из [K,L,M], то стоимость выбранного продукта уменьшается на 5%
5. Если пользователь выбрал одновременно 3 продукта, он получает скидку 5% от суммы заказа
6. Если пользователь выбрал одновременно 4 продукта, он получает скидку 10% от суммы заказа
7. Если пользователь выбрал одновременно 5 продуктов, он получает скидку 20% от суммы заказа
8. Описанные скидки 5,6,7 не суммируются, применяется только одна из них
9. Продукты A и C не участвуют в скидках 5,6,7
10. Каждый товар может участвовать только в одной скидке. Скидки применяются последовательно в порядке описанном выше.
Обязательные требования:
Необходимо написать программу на PHP, которая, имея на входе набор продуктов (один продукт может встречаться несколько раз) рассчитывала суммарную их стоимость.
Программу необходимо написать максимально просто и максимально гибко. Учесть, что список продуктов практически не будет меняться, также как и типы скидок. В то время как правила скидок (какие типы скидок к каим продуктам) будут меняться регулярно.
Все параметры задаются в программе статически (пользовательский ввод обрабатывать не нужно). Оценивается подход к решению задачи. Тщательное тестирование решения проводить не требуется.
Скрипт обязательно должен выполнять принципы SOLID.
Хорошая статья об применении SOLID в PHP - http://habrahabr.ru/post/208442/.
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