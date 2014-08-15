Расширить форму опроса на php+mysql

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Завершен5 заявок137 просмотров

Требуется добавить формы опроса, и несколько расширить функционал.

В приложении на картинках видно что нужно.

картинка 1 это форма опроса публичная, картинка 3 это варианты ответов некоторых форм из картинки 1.

картинка 2 это то что сейчас есть, дополнительные данные будут попадать туда же, для этого создаются дополнительные колонки.

требуется сохранить возможность правки всех данных и добавления новых админом.

И два пхп файла что которые нужно доработать.

Интересует возможность бюджетного исполнения.

MySQLPHP
11 лет назад
edub
Илья 
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$85
3 дня
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dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад