Ищем программиста для целого ряда проектов на WordPress, будет много кастомных задач. С нас дизайн, верстка, ТЗ и хостинг. Оплата проектная + за все не описанные в тз задачи по 10$/час. Очень вероятно что задачи ...
Расширить форму опроса на php+mysql
Требуется добавить формы опроса, и несколько расширить функционал.
В приложении на картинках видно что нужно.
картинка 1 это форма опроса публичная, картинка 3 это варианты ответов некоторых форм из картинки 1.
картинка 2 это то что сейчас есть, дополнительные данные будут попадать туда же, для этого создаются дополнительные колонки.
требуется сохранить возможность правки всех данных и добавления новых админом.
И два пхп файла что которые нужно доработать.
Интересует возможность бюджетного исполнения.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Необходимо реализовать PHP скрипт для объединения точек gps координат в массиве. Например, имеется массив $arr из 120 тыс объектов Имеется значения масштаба r=20 км. Объединить все точки меду собой которые находятся друг ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Поправить баг на сайте задание в приложениеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Ищем программистов на Аngularjs (фронтенд) и Laravel (бэкенд). Универсального или двух на долгосрочное сотрудничество. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Создание и настройка формы обратной связи на wordpress без плагинов.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
https://developers.google.com/apis-explorer/?csw=1#p/drive/v2/ Реализовать срипт, который будет загружать данные в Google DriveВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $10
Вывести последние новости для заданного региона и заданной тематики, если они присутствуют в базе гугл. http://stackoverflow.com/questions/7806200/what-to-use-now-google-news-api-is-deprecatedВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад