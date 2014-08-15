Расширить форму опроса на php+mysql

Требуется добавить формы опроса, и несколько расширить функционал.

В приложении на картинках видно что нужно.

картинка 1 это форма опроса публичная, картинка 3 это варианты ответов некоторых форм из картинки 1.

картинка 2 это то что сейчас есть, дополнительные данные будут попадать туда же, для этого создаются дополнительные колонки.

требуется сохранить возможность правки всех данных и добавления новых админом.

И два пхп файла что которые нужно доработать.

Интересует возможность бюджетного исполнения.