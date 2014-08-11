PHP скрипт Google API News

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Вывести последние новости для заданного региона и заданной тематики, если они присутствуют в базе гугл.

http://stackoverflow.com/questions/7806200/what-to-use-now-google-news-api-is-deprecated

PHP
11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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