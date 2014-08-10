Коротко: нужно написать парсер app store, play market и windows market. Парсить приложения, обрабатывать их и загружать на сайт и вк. Сайт на движке DLE, необходимы будут и доработки по движку, но небольшие. Основная работа ...
Скрипт на php
Основной функционал: определение рефера поситителя, выдача номера телефона, запись данных в БД и просмотр данных.
Подробное ТЗ во вложении.
Пожалуйста, указывайте примерные стоимость и сроки. Спасибо.
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