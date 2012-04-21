Генератор лендингов по шаблону

Есть некая услуга/товар. Для нее сделан и работает лендинг. В рамках маркетинговой компании необходимо по заданному лендингу генерировать дочерние лендинги для компаний продвигающих данную услугу и, соответственно, заменять некоторую информацию идентифицирующую конкретную компанию - телефоны, цены, название компании, логотип, e-mail для связи, адрес и карта проезда и т.д.

Собственно необходимо создать данный генератор.

Срок 2 недели.

Без опыта и отзывов просьба не беспокоить.