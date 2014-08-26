Скрипт интеграции с автореспондерами через API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка162 просмотра

Всем привет!

Ищу специалиста, кто знаком с API автореспондеров: justclick.ru, smartresponder.ru, mailchimp.com (всего около 7-8 сервисов). Необходимо автоматически добавлять пользователей в базу (либо через double opt-in), путём передачи имени и элетронной почты в разработанный вами скрипт.

Основной скрипт будет фабрикой, подключаемые модули - экземплярами фабрики.

Количество сервисов со временем будет расти, поэтому нужно закладывать эту функциональность.

Суть: пишем систему автоматических рассылок, поэтому интересует долгосрочное сотрудничество и возможность оперативно вносить изменения в скрипт в случае изменения API сервисов. Оплачивать готов как на почасовой основе, так и по-проектно.

Господа, если вы ставите срок, но не придерживаетесь его - готовьтесь ко штрафам в оплате. Проект коммерческий и потом слушать ваши оправдания, мол, "не было света", "пропал интернет", "напали зомби" не хочется.

В комментариях указывайте ссылку на примеры вашего кода (gist.github.com) и желаемые условия сотрудничества. Приступить желательно сразу же, после выбора исполнителя, сроки ограничены.

Откликнуться прошу только тех, кто действительно понимает о чём идёт речь.

11 лет назад
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

olexandr7
31 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$150
7 дней
Благодарю, Александр. Не то, что ожидал увидеть, но результат удовлетворительный.
Приятно было поработать. К сожалению, мой уровень еще недостаточно хорошо для данного заказчика(или недостаточно хорош на данную сумму), и мы не продолжили сотрудничество. Ну что ж, буду исправляться.

Заявки фрилансеров

olexandr7
31 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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