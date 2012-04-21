Запустить скрипт на локалки denwer

Здравствуйте!

Есть скрипт, который по инструкции должен быть расположен на локалке denwera и запускаться скриптом http://localhost/k_parser.php через командную строку.

Когда в вожу этот путь в командную строку выдает ошибку

Вы ошиблись при наборе URL в браузере. Вероятнее всего, сервер пытается найти файл Z:/home/localhost/www/k_parser.php, которого не существует.

Как нужно запустить!