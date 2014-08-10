Друпал. uc_attribute - настроить импорт атрибутов.

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Закрыт1 заявка149 просмотров

Привет!

В приложении база. Нужно настроить корректный импорт.

Сайт http://u8528.sparta.vps-private.net/krovat-venetsiya-lyuks-0

Пожалуйста, внимательно вникайте в задание, потом пишите стоимость и сроки.

Drupal
11 лет назад
seora
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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