Закрывашка: html 5 плеер проигрывающий pre-roll

Интересует следующее. Есть следующие данные:

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Добавьте параметр vast_preroll=http%3A%2F%2Fam15.net%2Fvideo.php%3Ftype%3Duppod%26s%3D24724%26show%3Dpreroll в секцию flashvars настроек Вашего плеера

дальше Вы должны определить какой разделитель вы используете

либо & либо & либо &

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Но это работает только в uppod плеере. Меня это не устраивает. Возможно ли сделать это таким образом, чтобы оно работало так как в этом примере: http://adm.admixer.net/getItemPreview.aspx?itemId=C59306AF-64AB-474D-9DDA-01E365AC9641

Возможно это бред моего воображения а возможно и нет. Если вы что нибудь знаете по этому поводу или можете взяться за реализацию этого проекта пожалуйста свяжитесь со мной. Более точную информацию сообщу при общении.