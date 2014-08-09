Закрывашка: html 5 плеер проигрывающий pre-roll

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Закрыт1 заявка149 просмотров

Интересует следующее. Есть следующие данные:

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Добавьте параметр vast_preroll=http%3A%2F%2Fam15.net%2Fvideo.php%3Ftype%3Duppod%26s%3D24724%26show%3Dpreroll в секцию flashvars настроек Вашего плеера

дальше Вы должны определить какой разделитель вы используете

либо & либо & либо &

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Но это работает только в uppod плеере. Меня это не устраивает. Возможно ли сделать это таким образом, чтобы оно работало так как в этом примере: http://adm.admixer.net/getItemPreview.aspx?itemId=C59306AF-64AB-474D-9DDA-01E365AC9641

Возможно это бред моего воображения а возможно и нет. Если вы что нибудь знаете по этому поводу или можете взяться за реализацию этого проекта пожалуйста свяжитесь со мной. Более точную информацию сообщу при общении.

HTML
11 лет назад
vovami
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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