PHP Скрипт загрузки изображений

Нужнен простой скрипт массовой загрузки изображений. (PHP)

Форма простая Выбор файлов + 2 кнопки (Загрузить, Очистить папку)

Делать должен следующие:

1) Выбираем изображения(Массовая загрузка)

2) Заливаем в папку img(например) (папка находится рядом со скриптом)(Заливаться должны только изображения, если будет файл отличный расширения изображений, он должен быть пропущен, а загрузка продолжена)

3) Имя файлов(и расширение) переводятся в транслит, нижний регистр, пробелы заменяются _ (нижним подчеркиванием)

4) После этого должен создаться Ексель (Excel) файл с 2мя столбцами

1-й Оригинальное имя файла без расширения

2-й Ссылка на файл (напр. http://example.com/img/kartinka_24.jpg)

И появится ссылка на скачивание файла.

5) по нажатию на кнопку очистить папку все изображения в папке должны быть удалены.

Оплата WMR (возможно WMZ)