PHP Скрипт загрузки изображений

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки184 просмотра

Нужнен простой скрипт массовой загрузки изображений. (PHP)

Форма простая Выбор файлов + 2 кнопки (Загрузить, Очистить папку)

Делать должен следующие:

1) Выбираем изображения(Массовая загрузка)

2) Заливаем в папку img(например) (папка находится рядом со скриптом)(Заливаться должны только изображения, если будет файл отличный расширения изображений, он должен быть пропущен, а загрузка продолжена)

3) Имя файлов(и расширение) переводятся в транслит, нижний регистр, пробелы заменяются _ (нижним подчеркиванием)

4) После этого должен создаться Ексель (Excel) файл с 2мя столбцами

1-й Оригинальное имя файла без расширения

2-й Ссылка на файл (напр. http://example.com/img/kartinka_24.jpg)

И появится ссылка на скачивание файла.

5) по нажатию на кнопку очистить папку все изображения в папке должны быть удалены.

Оплата WMR (возможно WMZ)

PHP
11 лет назад
d1mon4ik
Дмитрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

forset
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
11 лет назад
$10
1 день
Борислав отлично справился с задачей. Быстро сделал то что требовалось. Рекомендую.
Хорошо сформулированная задача, своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

forset
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
11 лет назад