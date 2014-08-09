Требуется сделать копию скрипта на базе существующего с небольшими изменениями. Будет предоставлен доступ к скрипту на девелоперской версии сайта. Довольно простая задачка. тз в прикрепленном файле. ...
PHP Скрипт загрузки изображений
Нужнен простой скрипт массовой загрузки изображений. (PHP)
Форма простая Выбор файлов + 2 кнопки (Загрузить, Очистить папку)
Делать должен следующие:
1) Выбираем изображения(Массовая загрузка)
2) Заливаем в папку img(например) (папка находится рядом со скриптом)(Заливаться должны только изображения, если будет файл отличный расширения изображений, он должен быть пропущен, а загрузка продолжена)
3) Имя файлов(и расширение) переводятся в транслит, нижний регистр, пробелы заменяются _ (нижним подчеркиванием)
4) После этого должен создаться Ексель (Excel) файл с 2мя столбцами
1-й Оригинальное имя файла без расширения
2-й Ссылка на файл (напр. http://example.com/img/kartinka_24.jpg)
И появится ссылка на скачивание файла.
5) по нажатию на кнопку очистить папку все изображения в папке должны быть удалены.
Оплата WMR (возможно WMZ)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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