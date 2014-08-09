Скрипт на php замена в тексте

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок196 просмотров

В тексте есть несколько тегов - их нужно убрать, один тег заменить на другой.

Текст и список тегов в приложенном файле.

PHP
11 лет назад
comm
39 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
29 отзывов

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$5
1 день
Быстро сделал необходимый скрипт в виде функции, высказал предложения по его улучшению. Рекомендую к сотрудничеству!
Легкое и простое задание. Спасибо за быструю оплату.

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад