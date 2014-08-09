Есть сайт (блог) на Wordpress, большой (>5000 статей) После переноса с одного хостинга на другой кривыми ручками одного "специалиста" - возникают не критичные, но неприятные глюки: 1) при работе ...
Скрипт на php замена в тексте
В тексте есть несколько тегов - их нужно убрать, один тег заменить на другой.
Текст и список тегов в приложенном файле.
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