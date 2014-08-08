Очистить несколько сайтов от вирусов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок192 просмотра

Всем добрый день!

Требуется опытный программист для удаления вирусов на сайтах. Все они находятся на одном аккаунте хостинга - на данный момент заражено 6 сайтов, возможно покажет еще что-то. Есть шеллы, модифицированные файлы. Некоторые файлы уже удалил сам, но не рискую двигаться дальше, все же требуется скилл повыше.

Пожалуйста, указывайте в предложениях желаемую сумму оплаты и сроки. Оплата предпочтительна в WMR.

11 лет назад
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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