Скрипты для интеграции

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Закрыт2 заявки138 просмотров

ТЗ - в приложении.

SMS Сервис - speedsms.com.ua - у них есть API.

Нужны стоимость и сроки выполнения работ.

11 лет назад
Codemotion
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров