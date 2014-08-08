Форма регистрации вызов через ajax

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок140 просмотров

Есть сайт пример http://vintagedream.ru/ есть ссылка регистрации надо сделать таким же способо на другом сайте http://i.imgur.com/VrXV5Ut.png

AJAX
11 лет назад
Dargonaks
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров