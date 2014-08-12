Добавить функцию мультиязычности в тему Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки129 просмотров

Необходимо организовать возможность переключения языков (RU-EN) на сайте под Wordpress, тема Avada.

Основная задача - сделать в верхнем правом углу шапки два флажка - русский и английский, по переходу на эти флажки сайт переводится на нужный язык. Желательно чтобы при этом адрес выглядел так: yourpage.com/en, yourpage.com/ru По умолчанию стартовая страница должна быть на русском языке.

Так же буду просить показать мне где и как осуществлять перевод страниц. Перевод буду делать самостоятельно.

Оплата: Яндекс-деньги, сбербанк.

WordPress
11 лет назад
aviaviavi
Сергей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

boardsea
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Потрясающе. Все условия соблюдены, все разъяснено и все правильно. Очень понравилось работать. Спасибо!
Заказчик своевременно выходил на связь, отчётливо интерпретировать свои мысли, что и позволило уложиться в срок и на хорошем уровне сдать работу, оплату произвёл своевременно, что тоже является немаловажным фактором к сотрудничество, советую.

Заявки фрилансеров

boardsea
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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