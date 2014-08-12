Добавить функцию мультиязычности в тему Wordpress

Необходимо организовать возможность переключения языков (RU-EN) на сайте под Wordpress, тема Avada.

Основная задача - сделать в верхнем правом углу шапки два флажка - русский и английский, по переходу на эти флажки сайт переводится на нужный язык. Желательно чтобы при этом адрес выглядел так: yourpage.com/en, yourpage.com/ru По умолчанию стартовая страница должна быть на русском языке.

Так же буду просить показать мне где и как осуществлять перевод страниц. Перевод буду делать самостоятельно.

Оплата: Яндекс-деньги, сбербанк.