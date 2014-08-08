Ошибка рекламы Adsense на Wordpress Премиум шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка129 просмотров

Не отображается реклама Adsense на Wordpress Премиум шаблоне. На других шаблонах все ок.

В functions.php темы вставляется код - во вложении документ.

Шорт кодом [ads1], [ads2], [ads3] в запись вставляются блоки рекламы.

Проблема: в постах они не отображаются.

Для знающего человека - работы на 10 мин, предлагайте адекватную стоимость.

Благодарю.

WordPress
11 лет назад
sashusha
40 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

msuzyy
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик. Приятный в общении человек. По заданию и оплате всё четко и быстро! Спасибо за работу. Обращайтесь ещё!

Заявки фрилансеров

msuzyy
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Парсить Exel в БД

    День добрый. Есть каталог компаний http://www.iluki.ru/organization/categories в который надо спарсить информацию из 5и икселевских файлов. Загвоздка в том, что списки компаний готовили разные люди и все файлы отличаются друг от друга. Экспорт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Простой парсинг с сайта в excel/access

    $50

    Необходимо спарсить данные об участковых избирательных комиссиях с сайта http://www.krasnoyarsk.vybory.izbirkom.ru/krasnoyarsk/ik/4244036107683 в базу данных access. Можно начала в xls/cvs, потом импортировать в БД. Все данные открытые, однотипные, сайт не требует авторизации, поэтому можно использовать ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переход по ссылке при изменении checkbox

    Есть заготовка Bootstrap, содержащая один checkbox. Необходимо обрабатывать изменение статуса checkbox и реализовать переход по ссылке при изменении статуса. Если есть возможность, то реализовать следующий функционал: если checkbox был стал отмеченным - автоматический переход например ...

    Bootstrap
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка джумлы

    http://jet-toy.ru 1)Не работает кнопка подтверждение заказа в корзине. И нужно прикрутить, функцию прихода смс при поступлении заказа на моб. номер 2. Названия фоток. Выглядит это так - http://jet-toy.ru/index.php/component/virtuemart/vertoljoty/syma-chinook-s34g-2-4-ghz-detail?Itemid=0 ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад