Простой парсинг с сайта в excel/access

Необходимо спарсить данные об участковых избирательных комиссиях с сайта http://www.krasnoyarsk.vybory.izbirkom.ru/krasnoyarsk/ik/4244036107683 в базу данных access. Можно начала в xls/cvs, потом импортировать в БД.

Все данные открытые, однотипные, сайт не требует авторизации, поэтому можно использовать простой PHP скрипт.

Пример заполнения БД на фото. Можно не заполнять графы "Расстояние от Красноярска до н/п", "Направления от Красноярска", "Близлежащий город краевого значения" и "Расстояние от Красноярска до города краевого значения". Остальные пункты заполнять обязательно, некоторые -опционально, в зависимости от наличия информации по данному пункту в карточке комиссии.