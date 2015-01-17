Ajax подгрузка картинок

Здравствуйте! При клике на миниатюру (), ajaxом подгрузка бОльшей копии картинки. При подгрузке появляется прелоадер (любая картинка) и исчезает после загрузки. Картинка встает по центру экрана на десктопах/планшетах. На мобилках - во весь экран. Без потери качества (без растяжки). После загрузки, если кликнуть на любую область экрана - картинка исчезает. Миниатюры будут появляться динамически.