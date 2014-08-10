Калькулятор трудового стажа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок280 просмотров

http://otd-lab.ru/service/kalkulyator-strahovogo-stazha-onlayn-dlya-bolnichnogo-lista

Нужно сделать аналогичный калькулятор ПОД КЛЮЧ

Формулы и прочее вам нужно взять из готовых скриптов по этой теме или вычитать самому (российское законодательство)

Правильность работы калькулятора обосновать на примере расчетов из официальных источников

11 лет назад
onlineproject
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

LukeS
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$15
2 дня
Все быстро и в срок
Все отлично. Работали без предоплаты. После отправки скрипта получил оплату. Договорились о дальнейшем сотрудничестве. Спасибо :)

Заявки фрилансеров

LukeS
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад