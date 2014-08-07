Сделать 3д карту кликабельной

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки132 просмотра

Необходимо прописать коды, чтобы уже прорисованная карта на готовом сайте, была кликабельной

11 лет назад
kramarn
35 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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