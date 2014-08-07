Нужен php парсер сайта, с использованием прокси, с занесением в базу mysql в виде связанных таблиц. Бюджет 3 т.р.
Сделать 3д карту кликабельной
Необходимо прописать коды, чтобы уже прорисованная карта на готовом сайте, была кликабельной
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Интеграция верстки (сайт визитка) на CMS DiafanЗакрыт11 лет назад
Your browser does not support the video tag. есть такой код, не работает автоплей в мобильном браузере Chrome и мобильном Сафари (Foxy), нужен костыль на JavaScript либо вменяемый метод который будет работать ...Закрыт11 лет назад
Приветствую! Необходимо написать относительно простой скрипт, который при помощи VK API займется анализом общедоступных данных. Никакого криминала, спама и прочей мерзости. Только анализ. Бюджет обсуждается. ...Закрыт11 лет назад
- $250
Есть проекты. Нужны доработки по мелочам и не только. Знаю что нужно делать, но не хватает времени. Нужен помощник, которому смогу передать часть работ. От вас - опыт, ожидания.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
1. Все блоки с информацией необходимо разделить визуально. 2. Корзину разделить на 3 страницы. 3. Кнопки должны быть большими и яркими. 4. На страницах корзины не должно быть ссылок на другие сайты или разделы. 5. Проработать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, ищу человека который сможет реализовать возможность оставлять записи на стене Facebook либо Twitter из моего сайта, с последующим редиректом на другой сайт. Подробности будем обсуждать с исполнителем. В заявке указывайте сроки и цену.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5
Нужен учитель буквально на пару часов, есть пример задания, хочу чтобы вы его сделали и объясняли как вы это делаете, естественно в скайпе. Само задание не сложное. Нужно создать одну страницу, что именно скажу после. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужно разработать скрипт, который по известному id будет вытягивать данные о погоде из xml http://rp5.ru/rss/35714/ru и выводить на сайте.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Нужен программист для выполнения работы, по созданию различных редиректов, и написанию небольших скриптов очень простых. Задача будет состоять что бы вычистить 404 ошибки. Сайт не раз менялся, и остались внешние ссылки, которые ведут на 404 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад