Разработчик PHP/HTML/CSS/JavaScript

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок164 просмотра

Есть проекты. Нужны доработки по мелочам и не только.

Знаю что нужно делать, но не хватает времени. Нужен помощник, которому смогу передать часть работ.

От вас - опыт, ожидания.

CSSHTMLJavaScriptPHP
11 лет назад
velizarov
Владимир 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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