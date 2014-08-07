Требуется хороший специалист по MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки115 просмотров

Необходимо провести доработку сайта, плодотворную. Прошу откликнуться только ХОРОШИХ специалистов.

Работы много, такого плана:

- скорректировать поиск

- корректное отображение адреса в браузерах

- сделать отзывы в стиле сайта

- фильтры

- админка

-...

http://deliveryfood.com.ua/

MODX
11 лет назад
oldkiwi
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров