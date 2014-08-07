Опыт работы: от 2х лет. Требования: - Опыт веб-разработки от одного года, программирования – не менее двух лет. ...
Требуется хороший специалист по MODX
Необходимо провести доработку сайта, плодотворную. Прошу откликнуться только ХОРОШИХ специалистов.
Работы много, такого плана:
- скорректировать поиск
- корректное отображение адреса в браузерах
- сделать отзывы в стиле сайта
- фильтры
- админка
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Заявки фрилансеров
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